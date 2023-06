Uscite MANGA e MANHWA – GIUGNO 2023

5 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)



A cura di Marichan.

In questo sito abbiamo deciso di segnalare solo le uscite certe prese direttamente dai siti e dai canali social delle varie case editrici. Ogni volta che ci saranno novità, la lista verrà aggiornata (non tutte le case editrici mettono subito disponibile l’elenco delle uscite del mese). Clicca sul titolo dell’opera per leggerne la scheda su questo sito.

– STARS COMICS –

07 Giugno

ARIADNE IN THE BLUE SKY n. 18

€ 5,90

BAKEMONOGATARI – MONSTER TALE n. 18

€ 6,50

CLAYMORE NEW EDITION n. 8

€ 5,90

DEMON SLAYER – KIMETSU NO YAIBA ANOTHER STORY – Novità del mese!

€ 5,90 – spinoff di “Demon Slayer – Kimetsu no Yaiba”

ECHOES n. 11

€ 6,50

HEAVENLY DELUSION n. 8

€ 7,50

KAGUYA-SAMA: LOVE IS WAR n. 19

€ 6,50

KAMISAMA KISS NEW EDITION n.6

€ 9,00

THE TUNNEL TO SUMMER, THE EXIT OF GOODBYES: ULTRAMARINE n. 2

€ 6,50

14 Giugno

CHILDREN OF THE WHALES n. 22

€ 6,90

DETECTIVE CONAN NEW EDITION n. 36

€ 6,50

DRAGON BALL ULTIMATE EDITION n. 14

€ 15,00

FUNGUS AND IRON n. 2

€ 5,90

LULLABY OF THE DAWN n. 3

€ 6,50

MAGICAL GIRL RISUKA n. 2

€ 6,50

MY HERO ACADEMIA TEAM UP MISSION n. 4

€ 5,20

ONE PIECE NEW EDITION n. 99

€ 5,20

THE ANCIENT MAGUS BRIDE n. 18

€ 6,50

UCHU KYODAI – FRATELLI NELLO SPAZIO n. 41

€ 5,90

VANISHING MY FIRST LOVE n. 5

€ 6,50

21 Giugno

DETECTIVE CONAN – ZERO’S TEA TIME n. 6

€ 6,50

LET’S HAIKYU!? n. 1 – Novità del mese!

€ 5,20

MASHLE n. 11

€ 5,20

MIRACLE GIRLS n. 3

€ 8,00

ROSEN BLOOD n. 5

€ 6,90

SOLO LEVELING n. 13

€ 9,90

THE GOD OF HIGH SCHOOL n. 3

€ 12,90

THE SEVEN DEADLY SINS COLLECTION n. 6

€ 31,20 – “The Seven Deadly Sins” voll. 31-36.

TOKYO ALIENS n. 4

€ 6,50

TOWER OF GOD n. 10

€ 12,90

TSUBAKI-CHO LONELY PLANET NEW EDITION n. 10

€ 5,90

28 Giugno

BLUE BOX n. 4

€ 5,90

DEMON SLAYER – KIMETSU NO YAIBA LIBRO DA COLORARE n. 4

€ 7,90

DR.STONE n. 24

€ 5,20

FAIRY TAIL 100 YEARS QUEST n. 13

€ 5,20

FOUR KNIGHTS OF THE APOCALYPSE n. 9

€ 5,20

SHAMAN KING FLOWERS n. 6

€ 6,50

YURI IS MY JOB! n. 3

€ 6,50

– PLANET MANGA (PANINI) –

01 Giugno

Demon Slave 2

5,20 €

True Beauty 2

14,90 €

Marmalade Boy: Ultimate Deluxe Edition 3

12,90 €

Kei x Yaku: Dangerous Buddy 1 – Novità del mese!

3,99 €

RISTAMPE

– Amarsi, Lasciarsi 7, 8

– Strobe Edge 7, 8

08 Giugno

Twin Star Exorcists 29

5,20 €

Demon Slave 9

5,20 €

Undead Unluck 10

5,00 €

Agente 008 n. 19

5,20 €

Jujutsu Kaisen – Sorcery Fight 20

5,20 €

RISTAMPE

– Noragami 5, 21

– Saint Seiya: I Cavalieri dello Zodiaco – The Lost Canvas 3

15 Giugno

Songgot: Il Punteruolo 5

12,90 €

Boy’s Abyss 7

7,00 €

Secret Reverse – Novità del mese!

12,00 €

Ma che Sfacciato! 11

7,00 €

Heart Gear 3

5,20 €

Arte 17

5,50 €

Marmalade Boy: Ultimate Deluxe Edition 4

12,90 €

Kaijin Reijoh 9

7,50 €

Blue Lock 21

7,00 €

Asadora! 7

7,50 €

Star Wars: The Mandalorian 1 – Novità del mese!

5,20 €

22 Giugno

Yu-Gi-Oh! Complete Edition 6

14,90 €

Triage X 25

7,90 €

Skeleton Knight in Another World 5

7,00 €

Soul Eater Ultimate Deluxe Edition 5

13,00 €

Bentornato, Alice 4

7,00 €

My Home Hero 7

7,00 €

Moonlight Mile Ultimate Edition 3

16,00 €

L’Usuraio 41

9,00 €

Mieruko-Chan 4

7,00 €

Eden – Ultimate Deluxe Edition 7

24,00 €

Excuse me, Dentist! – It’s Touching Me! 6

7,00 €

Atelier of Witch Hat 11

7,00 €

Wind Breaker 2

7,00 €

28 Giugno

Yomi No Tsugai 1 – Novità del mese!

7,00 €

True Beauty 3

14,90 €

RISTAMPE

– Jujutsu Kaisen – Sorcery Fight 1

– Vagabond Deluxe 25, 26

– Spriggan 9, 10, 11

– Soil – tutti i numeri

– J POP –

07 Giugno

Alice in Borderland 9

Atom The Beginning 15

Happy Shitty Life 4

BJ Alex 15

Armed Girl’s Machiavellism 12

Mission: Yozakura Family 12

Rent A Girlfriend 15

Dance Dance Danseur 15

Ottoman 3

14 Giugno

A Cruel God Reigns 3

Ikki Mandala 2

Twilight Out Focus Overlap – Novità del mese!

Canis 5 – The Speaker III

I Am A Hero – Nuova Edizione 15

Ice Guy & Cool Girl 04

My Dress-Up Darling – Bisque Doll 10

Staygold 3

BJ Alex 16

I Quattro Fratelli Yuzuki 7

Smile Down The Runway 14

21 Giugno

Harahara Sensei Box (1-4) – Novità del mese!

Oshi No Ko 8

regular e deluxe (con copertina variant a tiratura limitata e illustration book di 16 pagine in allegato)

Golden Kamui 31

Il Castello dell’Alba – Novità del mese!

Dead Tube 19

Devil lady 2

Kingdom 58

28 Giugno

L’estate in cui Hikaru è morto 1 – Novità del mese!

Gaku 1 – Novità del mese!

Domani, l’arcobaleno – Novità del mese!

Tokyo Revengers 28

Chocolatier 9

Initial D 3

Blood Bank Stagione II n. 2

Choujin X 3

Goblin Slayer 13

Kemono Jihen 17

My Charms are wasted 2

Overlord – Light Novel 10

Radiation House 12

RISTAMPE

-Super Mario Mangamania

-Orange Road 2 e 4

-Hell’s paradise – Jigokuraku 2-5

– GOEN –

Grand Blue 3

6.50€

Il fantasma sadico 3

6.95€

Il fiore e il demone 2

5.95€

La vendetta di Masamune 9

6.95€

L’ascesa della bibliotecaria 3

6.50€

Le mie adorate maghette 2

6.50€

Lunatic Circus 2

6.95€

Pandora in the Crimson Shell – Ghost Urn 5

6.50€

Racconti della famiglia Tendo 2

5.95€

Ridendo tra le nuvole 5

6.50€

Star Crossed 3

5.95€

RISTAMPE

– Alice Academy 17, 18

– La formidabile invasione mongola

– La vendetta di Masamune 3

– FLASHBOOK –

(non ancora annunciate)

– MAGIC PRESS –

Kiss & Night 2

L’Harem alla fine dei mondi 7

Skip Beat! 27

36000 secondi al giorno 7

Kuroneko – Come fare gioire un gatto nero 5

Adekan 15

Tra le braccia della primavera: Alive 1 – Novità del mese!

Re:Monster 2

La Principessa sacrificale e il Re delle Bestie 11

– DYNIT –

Vampeerz 8

€12,90

Shrink – Yowai, medico psichiatra 2

€12,90

Saiyuki New Edition 8

€12,90

Azur Lane Queen’s Order 4

12.90€

Beck New Edition 11

12.90€

Darwin’s Incident 4

12.90€

Il movimento della terra 3

12.90€

Proteggere le streghe 1 – Novità del mese!

12.90€

– HIKARI –

Carisma 3

7.50€

Gen di Hiroshima 5

7.50€

Hana l’inaccessibile 2

7.50€

Jinmen 5

7.50€

– TOSHOKAN –

Vino di zucca 2

6,90 €

– ISHI PUBLISHING –

Vita da Slime – A spasso per Tempest 2

€6,90

La Figlia Del Boss E Il Suo Babysitter 1 – Novità del mese!

€6,90

– SPREA EDIZIONI –

I cinque samurai 1 – Novità del mese!

9.90€

Pollyanna 1 – Novità del mese!

9.90€

– JUNDO –

Soulmate 1 – Novità del mese!

9.99€

The Day We Promised – Novità del mese!

di ChocolateAndT

Star Crossed – Novità del mese!

di CrimosonChains

Fair Wind Scroll – Novità del mese!

di Kuaikan Comics

– HIKARI –

Aomanju – La foresta degli spiriti 4

8.90€

– SALDAPRESS –

Sex 3

8.90€

– COCONINO PRESS –

Love– Novità del mese!

24,00 €