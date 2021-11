manga – ARTE – di Kei Ohkubo

0 0 Voti Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo originale: Arte – (アルテ)

Titolo internazionale: Arte

Autore: Kei Ohkubo

Genere: drammatico, sentimentale, storico, slice of life, arte

Target: seinen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 2013 – in corso

Casa Editrice giapponese: Tokuma Shoten

Rivista: Comic Zenon

Volumi: 15 (in corso)

Titolo in Italia: Arte

Anno di pubblicazione in Italia: 2017 – in corso

Casa Editrice italiana: Planet Manga

edizione a 5,50 €

Traduzione:

Volumi: 14 (in corso)

TRAMA

Arte Spalletti avrà perso tutto, ma il suo amore per la pittura rimane. Siamo nel Rinascimento, riuscirà a conseguire il suo sogno di diventare una affermata pittrice a Firenze?

