manga – MY BROKEN MARIKO – di Waka Hirako

Scheda a cura di Byron

SCHEDA

Titolo originale: My Broken Mariko – (マイ ブロークン マリコ)

Titolo internazionale: My Broken Mariko

Autore: Waka Hirako

Genere: drammatico, psicologico

Target: josei

Rating: consigliato ad un pubblico adulto (per le tematiche)

Anno di pubblicazione in Giappone: 2019

Casa Editrice giapponese: Kadokawa

Rivista: Comic Bridge

Volumi: 1 (concluso)

Titolo in Italia: My Broken Mariko

Anno di pubblicazione in Italia: 2021

Casa Editrice italiana: JPop

edizione deluxe, con sovracopertina, a 10,00 €

Traduzione:

Volumi: 1 (concluso)

TRAMA

Perché mai Tomoyo si è tolta la vita? Mariko vuole scoprire la verità che ha portato la sua amica a compiere quel gesto estremo, tornando dove tutto è iniziato…

Informazioni utili: nel 2021 si è aggiudicata il Premio Nuovi Volti al Japan Media Arts Festival.

