videogames – NARUTO: THE BROKEN BOND

Titolo originale: Naruto: The Broken Bond

Titolo internazionale: Naruto: The Broken Bond

Genere: Picchiaduro 3D

Piattaforma: esclusiva per Xbox 360

Supporto: 1 dvd

Anno di uscita: 2008

Paese: Giappone – Canada

Tratto: dala serie tv “Naruto”

Classificazione PEGI: +12 anni.

Sviluppatore: Ubisoft Montreal

Publisherse: Ubisoft

Titolo in Italia: Naruto: The Broken Bond

Anno di pubblicazione in Italia: 2008

Lingua: inglese/giapponese con sottotitoli in italiano

Trailer



CARATTERISTICHE E MODALITA’

Picchiaduro 3d D dove bisognerà affrontare un avversario e cercare di sconfiggerlo azzerando la sua barra dei punti vita attraverso arti marziali, oggetti o tecniche chakra in arene a 2 livelli di profondità e in parte distruggibili; novità rispetto questo gioco è la possibilità di combattrere in modalità Tag con una squadra di due personaggi.

Particolarità del gioco è il fatto che per utilizzerà le tecniche Chakra bisognerà formare i sigilli con le levette analogiche (tenendo insieme i tasti dorsali)

Le modalità presenti nel gioco sono:

Storia: dove usando Naruto dovremo esplorare il villaggio della foglia (e zone vicine) svolgendo missioni e affrontando banditi e rivali al contrario del precedente gioco è possibile usare anche altri personaggi oltre al protagonista.

combattimento: dove confrontarci contro un amico e la CPU in diversi scontri singoli o tag, anche attraverso la modalità torneo

Online: dove si potranno affrontare online gli utenti da ogni parte del mondo.

Contenuti esclusivi: dove scaricare personaggi DLC e contenuti extra.

Xbox live Marketplace: dove entrare nel menù XBox Live per leggere messaggi e le statistiche del proprio profilo utente.

I personaggi disponibili nel gioco sono 30 alcuni scaricabili come DLC:

Naruto Uzumaki

Sakura Haruno

Kakashi Hatake

Neji Hyuga

Rock Lee

Kiba Inuzuka

Gaara

Sasuke Uchiha

Orochimaru

Haku

Zabusa Momochi

Jiraiya

Shikamaru Nara

Choji Akimichi

Hiruzen Sarutobi /il Terzo Hokage

Temari

Itachi Uchiha

Kisame Hoshigaki

Tayuya

Sakon e Ukon

Jirōbō

Kidōmaru

Kimimaro

Kabuto Yakushi

Tsunade /la quinta Hokage

Naruto a 9 code

Sasuke Sigillo Maledetto

Naruto la Furia Verde

Itachi Anbu

IMMAGINI clicca per ingrandire

CURIOSITA’

– Seguito del videogioco Naruto: Rise of Ninja e come il sopracitato gioco titolo esclusivo per X-Box 360.

– Nel gioco compaiono diversi personaggi non giocabili ma affrontabili durante la modalit come Hashirama Senju (il Primo Hokage), Tobirama Senju (il Secondo Hokage), Gai Maito ed Aoi Rokusho.

– Nella Modalità Storia, Jiraiya durante alcune scene farà uso del Rasengan. Tuttavia questa tecnica non è stata inclusa nelle sue Mosse disponibili.

– il gioco si ispira dal primo volume del manga, alla sconfitta di Gaara durante l’esame Chunin (volumi dal numero 17 al 26 del manga e puntate dal numero 81 al 135 dell’anime)

OPERE RELATIVE

Manga

– Naruto – opera capostipite

– Naruto Extra

– Boruto: Naruto Next Generations

– Rock Lee, Prodezze di un giovane ninja – spinoff comico

Serie tv:

– Naruto (220 puntate, che equivale ai primi 27 numeri del manga)

– Naruto Shippuden (dal 28 volume del fumetto, alla fine)

– Naruto: Shippuden, Itachi Shinden hen: Hikari to Yami (contato anche come puntate dalla 451 alla 458 della serie tv Shippuuden)

– Boruto: Naruto Next Generations

– Rock Lee, no Seishun Full Power Ninden – spinoff comico

Film d’animazione:

1) Naruto the Movie: La primavera nel Paese della Neve

2) Naruto il film: La leggenda della pietra di Gelel

3) Naruto il film: I guardiani del Regno della Luna Crescente

4) Naruto Shippuden: L’esercito fantasma

5) Naruto Shippuden: Il maestro e il discepolo

6) Naruto Shippuden: Eredi della volontà del Fuoco

7) Naruto Shippuden il film: La torre perduta

8) Naruto il film: La prigione insanguinata

9) Naruto: La via dei ninja

10) The Last: Naruto the Movie

11) Boruto: Naruto the movie

O.A.V.:

1) Naruto: Akaki Yotsuba no Clover o Sagase

2) L’acqua dell’eroe/ Battaglia al Villaggio della Cascata

3) Naruto: Konoha no Sato no Dai Undokai

4) Naruto Narutimate Hero 3

5) Shippu! Konoha Gakuen Den!

6) Naruto: The Cross Roads

7) Naruto e il genio della lampada

8) Naruto x UT

9) Un esame dei chunin ardente! Naruto contro Konohamaru!

10) Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm Generations OVA: Madara vs Hashirama

11) Sunny Side Battle!

12) Ninja Katsugeki

13) Naruto ga Hokage ni Natta Hi

Romanzi:

– Naruto: Cuore di ragazzo, sangue di demone

– Naruto: La leggenda dei ninja coraggiosi

– Naruto: Le cronache del tuono – Il giorno del pianto del lupo

– Naruto: Kakashi – Fulmini in un cielo gelido

– Naruto: Shikamaru – Una nuvola alla deriva del silenzio

– Naruto: Sakura – Pensieri d’amore trasportati da un vento primaverile

– Naruto: Il Villaggio della Foglia – Il Giorno delle Nozze

– Naruto: Gaara – Miraggio in una tempesta di sabbia

– Naruto: Alba – Fiori del male dischiusi

– Naruto: Itachi – Il giorno

– Naruto: Itachi – La notte

– Naruto: Sasuke – La luce del mattino

– Naruto: La nuova generazione della Foglia – Ninja alle terme

Sono inoltre usciti dei romanzi per ogni film (stesso titolo)

Videogames

– Naruto: Rise of Ninja

– Naruto Uzumaki Chronicles

– Naruto Uzumaki Chronicles 2

– Naruto Ultimate Ninja

– Naruto Ultimate Ninja 2

– Naruto Ultimate Ninja 3

– Naruto Ultimate Ninja 4

– Naruto Shippuden Ultimate Ninja 5

