manga – ATELIER OF WITCH HAT (Tongari Boushi no Atelier) – di Kamome Shirahama

A cura di Marichan

SCHEDA

Titolo originale: Tongari Boushi no Atelier – (とんがり帽子のアトリエ)

Titolo internazionale: Atelier of Witch Hat – Witch Hat Atelier Series

Autrice: Kamome Shirahama

Genere: avventura, fantasy, fiaba

Target: seinen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: Luglio 2016 – in corso

Casa Editrice giapponese: Kodansha

Rivista: Morning Two

Volumi: 6 (in corso)

Titolo in Italia: Atelier of Witch Hat

Anno di pubblicazione in Italia: Maggio 2019 – in corso

Casa Editrice italiana: Planet Manga

edizione 13X18, Brossurato con sovraccoperta, a 7,00 euro

Traduzione: Davide Sarti

Volumi: 4 (in corso)

TRAMA

In un mondo fantastico la magia fa parte della vita comune delle persone, ma può essere usata solo dai “maghi”, ovvero da chi nasce già con la capacità per farlo. Gli incantesimi sono oggetto di studio da molto tempo, ma rimangono ancora in gran parte misteriosi.

Coco è una bambina che da sempre vorrebbe diventare una streghetta, ma è nata senza questo dono. Ma non ha rinunciato al suo sogno, anche grazie ad un libro illustrato e una penna speciale, che gli vendette un uomo anni prima durante una fiera.

Il suo tesoro attira però l’attenzione di un mago, Qifrey, che ha un atelier dove insegna la magia…

IMMAGINI clicca per ingrandire

RECENSIONI

– Hai letto questa opera e vuoi recensirla, consigliarla o sconsigliarla agli altri utenti del sito? Basta solo che scrivi un Commento qua sotto! – Oppure leggi i Pareri all’opera dati dagli altri visitatori del sito, sempre qua sotto! – Puoi anche discuterne sul nostro Forum.