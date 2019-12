manga – BLACK TORCH – di Tsuyoshi Takaki

A cura di Marichan

SCHEDA

Titolo originale: Black Torch – (ブラックトーチ)

Titolo internazionale: Black Torch

Autore: Tsuyoshi Takaki

Genere: azione, soprannaturale

Target: shounen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 2016 – 2018

Casa Editrice giapponese: Shueisha

Rivista: Jump SQ

Volumi: 5 (concluso)

Titolo in Italia: Black Torch

Anno di pubblicazione in Italia: Novembre 2018 – Luglio 2019

Casa Editrice italiana: Planet Manga

edizione 11.5X17.5, senza sovracopertina, 200 pagine, a 4,50 €

Traduzione: Simona Stanzani

Volumi: 5 (concluso)

TRAMA

Jiro Azuma sembra un normale adolescente, ma in realtà è l’erede di una dinastia di ninja e sa anche parlare con gli animali; anche se apparentemente non è molto interessato a diventare un guerriero come i suoi avi.

Un giorno soccorre un gatto nero ferito, che scopre però poi essere un “mononoke” di nome Rago, ovvero uno spirito dalla vita eterna, ma ostile agli umani. Ma quando un nemico attacca Rago, Jiro interviene per aiutarlo; rimanendo così invischiato in una guerra segreta soprannaturale…

RECENSIONI

