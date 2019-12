manga – I DIPINTI MALEDETTI (Majo no Kaigashuu)- di Hachi

A cura di Marichan

SCHEDA

Titolo originale: Majo no Kaigashuu – (魔女の怪画集)

Titolo internazionale: The Witch’s Monstrous Paintings – The Witch’s Monster Art Collection – Mysterious Paintings

Autrice: Hachi

Genere: azione, avventura, drammatico, soprannaturale

Target: shounen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 2017 – in corso

Casa Editrice giapponese: Shueisha

Rivista: Jump SQ

Volumi: 6 (in corso)

Titolo in Italia: I dipinti maledetti

Anno di pubblicazione in Italia: Marzo 2019 – in corso

Casa Editrice italiana: Star Comics

edizione con sovracopertina, 4,90 €

Traduzione: Alice Settembrini

Volumi: 5 (in corso)

TRAMA

Aisya è un’orfana con un potere meraviglioso, se dipinge usando il suo sangue, i quadri possono compiere dei miracoli, per esempio guarire le persone. Il suo unico amico è Loki: gli altri bambini la evitano, e gli adulti la sfruttano per fare soldi.

Il tempo passa, e le opere di Aisya vengono chiamate “I dipinti maledetti della strega” in quanto dopo il miracolo, al proprietario arrivano poi sempre delle disgrazie.

Ora Loki le sta cercando, per distruggerle tutte. E’ stata Aisya in punto di morte a chiederglielo, perchè stanca e pentita di quello che è successo; il giovane decide di mantenere la promessa fatta, e inizia un lungo viaggio…

RECENSIONI

