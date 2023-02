Uscite MANGA e MANHWA – FEBBRAIO 2023

5 2 Voti Vota l'opera (solo registrati)



A cura di Marichan.

In questo sito abbiamo deciso di segnalare solo le uscite certe prese direttamente dai siti e dai canali social delle varie case editrici. Ogni volta che ci saranno novità, la lista verrà aggiornata (non tutte le case editrici mettono subito disponibile l’elenco delle uscite del mese).

– STARS COMICS –

01 Febbraio

CLAYMORE NEW EDITION n. 4

€ 5,90

EDENS ZERO n. 17

€ 5,50

MY HERO ACADEMIA n. 35

€ 5,20

SHAMAN KING FLOWERS n. 1 – Novità del mese!

€ 6,50

YUKO – Novità del mese!

€ 18,00

08 Febbraio

DEMON SLAYER – KIMETSU NO YAIBA n. 22

€ 5,20 – disponibile anche in versione Limited (con 8 spillette e libretto) a € 14,90

ECHOES n. 10

€ 6,50

FAIRY TAIL NEW EDITION n. 62

€ 5,20

IN THE CLEAR MOONLIT DUSK n. 3

€ 5,90

LULLABY OF THE DAWN n. 1 – Novità del mese!

€ 6,50

NO GUNS LIFE n. 13 – ultimo volume!

€ 5,90

SCUM’S WISH n. 3

€ 6,50

15 Febbraio

A COUPLE OF CUCKOOS – Novità del mese!

CONFANETTO CON PRIMI DUE VOLUMI + TRE ILLUSTRATION CARD + UN MINI-SHIKISHI + UNA STAR CARD € 15,90

BLUE BOX – Novità del mese!

COFANETTO CON I PRIMI DUE VOLUMI E GADGET ESCLUSIVI € 15,90

DETECTIVE NEW EDITION 32

€ 5,90

DRAGON BALL ULTIMATE EDITION n. 10

€ 15,00

KAMISAMA KISS NEW EDITION n. 2

€ 9,00

NOAH OF THE BLOOD SEA n. 4

€ 6,90

NOAH OF THE BLOOD SEA n. 5 – LIMITED EDITION CON BOX

€ 11,90

ONE PIECE NEW EDITION n. 97

€ 5,20

ULTRAMAN n. 15

€ 6,50

VANISHING MY FIRST LOVE n. 3

€ 6,50

WELCOME TO THE BALLROOM n. 1 – Novità del mese!

€ 5,90 – disponibile anche in versione con 3 cartoline, sempre a 5,90 euro

WHISPER ME A LOVE SONG n. 6

€ 6,50

22 Febbraio

A COUPLE OF CUCKOOS n. 1 – Novità del mese!

€ 5,90

BLUE BOX n. 1 – Novità del mese!

€ 5,90

GHOST GIRL n. 4

€ 6,50

INUYASHA WIDE EDITION n. 9

€ 9,95

KAIJU No. 8 n. 7

€ 5,50

LIVING-ROOM MATSUNAGA-SAN n. 11 – ultimo numero!

€ 5,90 – disponibile con libretto omaggio, sempre a 5,90 euro

OEN – Novità del mese!

€ 18,00

ONE PIECE QUIZ BOOK n. 3

€ 6,50

THE GOD OF HIGH SCHOOL n. 1 – Novità del mese!

€ 12,90

TOKYO ALIENS n. 2

€ 6,50

TSUBAKI-CHO LONELY PLANET NEW EDITION n. 7

€ 5,90

– PLANET MANGA (PANINI) –

02 Febbraio

No Love Zone 1 – Novità del mese!

14,90 €

Beast Complex 3

7,00 €

Drifting Dragons 13

7,00 €

Kitchen of Witch Hat 4

7,00 €

Parno Graffiti – Novità del mese!

9,90 €

Rooster Fighter 2

7,00 €

Songgot 1 – Novità del mese!

12,90 €

Aragane No Ko – Diamond In The Rough 2

5,20 €

One-Punch Man 26

5,20 € – disponibile anche variant a 7,00 €

Konosuba! – This Wonderful World 12

5,20

Black Bulter 32

5,20 €

Star Wars: L’Alta Repubblica – L’Equilibrio in Bilico 2

5,20 €

Mieruko-Chan 1 – Novità del mese!

7,00 €

09 Febbraio

La Leggenda di Arslan 17

5,20 €

Agente 008 n. 17

5,20 €

Moriarty the Patriot 18

5,20 €

Demon Slave 7

5,20 €

Undead Unluck 8

5,20 €

Naruto 1

ristampa 5,20 €

Naruto 2

ristampa 5,20 €

One-Punch Man 15

ristampa 5,20 €

Ao Haru Ride – A un Passo da Te 2

ristampa 5,20 €

Soul Eater Ultimate Deluxe Edition 2

13,00 €

16 Febbraio

Proteggi la Mia Terra 10

7,90 €

Songgot 2

12,90 €

Sasaki e Miyano 6

7,00 €

Ragna Crimson 11

7,50 €

Mushoku Tensei – Jobless Reincarnation 17

7,50 €

Deadpool Samurai 1 – Novità del mese!

5,20 € – variant a 7,00 €

L’Usuraio 39

9,00 €

Gleipnir 12

7,00 €

Excuse me, Dentist! – It’s Touching Me! 4

7,00 €

Blue Lock 19

7,00 €

Maximum Berserk 27

ristampa 10,90 €

The Witch and the Beast 1 – Novità del mese!

7,00 €

Otherside Picnic 3

7,50 €

23 Febbraio

Vagabond Deluxe 16

7,00 €

Vagabond Deluxe 17

7,00 €

Vampire Knight Memories 8

7,00 €

Tenken – Reincarnato in una Spada 9

7,50 €

Sidooh 12

ristampa 7,00 €

Skeleton Knight in Another World 1 – Novità del mese!

7,00 €

Boy’s Abyss 5

7,00 €

Soul Eater Ultimate Deluxe Edition 3

13,00 €

Bentornato, Alice 2

7,00 €

No Love Zone 2

14,90 €

My Home Hero 3

7,00 €

Real 11

ristampa 7,00 €

Real 12

ristampa 7,00 €

Marmalade Boy: Ultimate Deluxe Edition 1 – Novità del mese!

12,90 €

Master Keaton Remaster 1 – Novità del mese!

14,90 €

21st Century Boys: Ultimate Deluxe Edition 12

14,90 €

Tricks Dedicated to Witches 1 – Novità del mese!

7,00 €

World’s Finest Assassin Gets Reincarnated in Another World as an Aristocrat 2

7,00 €

Heart Gear 1 – Novità del mese!

5,20 € – variant a 5,90 €

– J POP –

01 Febbraio

Tokyo Revengers Pack 2 (Tokyo Revengers 23 + Character Book 2)

Il Mistero di Ron Kamonohashi 3

La Nave di Teseo 2

Sword Art Online Alicization – Novel 18

Call Of The Night 06

Blood Bank 4

Radiation House 11

Canis 3 – The Speaker 1

BJ Alex 11

08 Febbraio

Blue Giant vol. 5

Tokyo Revengers 23

Dance Dance Danseur 11

Radiation House 11

Smile Down The Runway 10

Hiraeth 1

15 Febbraio

Ice Guy & Cool Girl 1 – Novità del mese!

My Dress-Up Darling – Bisque Doll 8 (regular e deluxe)

Blood Bank 5

Alice In Borderland 7

Lore Olympus 3

I am a Hero 11

Rent a Girlfriend 13

BJ Alex 12

Fenrir 3

Dada Adventure vol. 4

22 Febbraio

Insomniacs After School 2

Kemono Jihen 15

Mission: Yozakura Family 10

Kingdom 56

Chocolatier – cioccolata per un cuore spezzato 7

Hiraeth 2

– GOEN –

Chihayafuru – Il gioco di Chihaya 3

6,50€

Corpi solitari 3

6.95€

La corte dei cento demoni 4

6.50€

La vendetta di Masamune 7

6.95€

Lady Vampira 2

6.50€

L’ascesa della bibliotecaria 2

6.50€

L’assistente del mese 6

5.95€

Momogumi Plus Senki 19

6.50€

Yokohama Shopping Blog 1 – Novità del mese!

6.95€

Ristampe:

– L’ultimo viaggio delle ragazze 1

– FLASHBOOK –

Kacho Fugetsu 10

6,90 €

Bena 2

6,90 €

– MAGIC PRESS –

Il buio oltre la finestra triangolare vol. 9

€ 6,90

Kuroneko vol. 3

€ 6,90

Cosmetic Playlover vol. 5

€ 7,90

L’inganno di Freya vol. 7

€ 6,50

Redo of Healer vol. 10

€ 6,90

Amore senza frontiere – deluxe – Novità del mese!

€ 9,90

The Eminence in Shadow vol. 6

€ 6,90

Skip Beat! 23

6.50€

– DYNIT –

Azur Lane Queen’s Order 2

12.90€

Big GTO Deluxe Black Edition 13 – ultimo numero!

9.90€

Border66 n.6

12.90€

Darwin’s Incident 2

12.90€

I Semi dell’Eros 4

12.90€

Il movimento della terra 1 – Novità del mese!

12.90€

Junket Bank 6

12.90€

La stella dei Giants 6

25.00€

Saiyuki New Edition 6

12.90€

Saturn Return 6

12.90€

– HIKARI –

Gannibal 8

€7,00

Gannibal Box Set 1

contiene i voll.1-3, €24,00

Gannibal Box Set 1 Vuoto

€3,00

Gen di Hiroshima 3

€7,50

Cinema 3

€7,00

Carisma 2

€7,50

Liddel 3 – ultimo numero!

€8,00

JK Haru – Sex Worker in Another World 4

€7,00

Saiyuki – L’epopea del re scimmiotto 5

€7,00

New Love New Life 2

€7,00

– BAO –

Aomanju – La foresta degli spiriti 2

8.90€

– ISHI PUBLISHING–

Tokyo Duel 1

€2,90 – prezzo per il solo primo numero