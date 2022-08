manga – LIVING ROOM MATSUNAGA-SAN – di Keiko Iwashita

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di Marichan.

SCHEDA

Titolo originale: Living no Matsunaga-san – (リビングの松永さん)

Titolo internazionale: Living with Matsunaga

Autrice: Keiko Iwashita

Genere: sentimentale

Target: shoujo

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 2016 – 2021

Casa Editrice giapponese: Kodansha

Rivista: Dessert

Volumi: 11 (concluso)

Titolo in Italia: Living-room Matsunaga-san

Anno di pubblicazione in Italia: Star Comics

Casa Editrice italiana: 2021 – in corso

edizione con sovracopertina, a 5,50 €

Traduzione: Alice Settembrini

Volumi: 9 (in corso)

TRAMA

Per frequentare il liceo a Tokyo, Miko si trasferisce in una pensione di proprietà dello zio, dove abitano anche altre cinque persone (e un gatto!). Inizialmente spaesata perchè sono tutti adulti tranne lei, pian piano si abitua a vivere con loro.

In particolare stringe amicizia con il vicino di stanza, Matsunaga, un designer, che si dimostra particolarmente premuroso con lei.

