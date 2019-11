manga – LIMIT – di Keiko Suenobu

A cura di Anne

SCHEDA

Titolo originale: Limit – (リミット)

Titolo internazionale: Limit

Autrice: Keiko Suenobu

Genere: drammatico, scolastico, psicologico, survival

Target: shoujo

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 2009 – 2011

Casa Editrice giapponese: Kodansha

Rivista: Bessatsu Friend

Volumi: 6 (concluso)

Titolo in Italia: Limit

Anno di pubblicazione in Italia: 2011 – 2012

Casa Editrice italiana: Planet Manga

edizione a 5,90 €

Traduzione: M. Majoli

Volumi: 6 (concluso)

TRAMA

Konno Mizuki è una liceale che cerca di seguire la corrente per vivere tranquilla, e così di stare in classe in gruppo con le più forti e popolari, anche se questo vuol dire chiudere gli occhi sul bullismo che le sue amiche, e particolare la bella Sakura, fanno agli altri.

Durante una gita scolastica, però, il pulmino cade in burrone, e muoiono molti passeggeri tra cui tutti gli adulti; e si salvano solo Konno e altre quattro ragazze, tra cui la “sfigata” della classe e vittima di bullismo: Morishige. Quest’ultima riesce a trovare per caso un falcetto, e forte della sua nuova arma, ha tutta l’intenzione di vendicarsi, nell’attesa che arrivino i soccorsi…

IMMAGINI clicca per ingrandire

OPERE RELATIVE

Live action

– Life – telefilm (drama)

LINK inerenti alla serie

Altre opere di Keiko Suenobu presenti sul sito:

Life manga

Vitamin manga

RECENSIONI

– Hai letto questa opera e vuoi recensirla, consigliarla o sconsigliarla agli altri utenti del sito? Basta solo che scrivi un Commento qua sotto! – Oppure leggi i Pareri all’opera dati dagli altri visitatori del sito, sempre qua sotto! – Puoi anche discuterne sul nostro Forum.