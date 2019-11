manga – MISHONEN PRODUCE – di Kaoru Ichinose

A cura di Ann

SCHEDA

Titolo originale: Mishounen Produce – (未少年プロデュース)

Titolo internazionale: Mishonen Produce – Her Idol Boy

Autrice: Kaoru Ichinose

Genere: commedia, sentimentale, scolastico

Target: shoujo

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 2008 – 2011

Casa Editrice giapponese: Hakusensha

Rivista: LaLa

Volumi: 4 (concluso)

Titolo in Italia: Mishonen Produce

Anno di pubblicazione in Italia: 2011

Casa Editrice italiana: Planet Manga

edizione a 5,90 €

Volumi: 4 (concluso)

TRAMA

Kako e il suo migliore amico Kosei sono cresciuti in uno sperduto paese di campagna, in modo rustico. Quando vanno in città per frequentare il liceo, trovano un mondo completamente diverso e moderno; e Kako ci rimane molto male quando sente delle compagne prendere in giro Kosei.

Decide così di trasformare l’amico in un ragazzo affascinante, e renderlo uguale al suo amato Lawrence, protagonista del suo manga preferito “Lawrence e la Rosa”, un vecchio shoujo anni ’80.

Kosei accetta di partecipare alla recita, e con soddisfazione Kako vedrà che il suo piano riuscire,;ma le cose poi si complicano velocemente…

RECENSIONI

