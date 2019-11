manga – LA LUNA E IL LAGO (Tsuki to Mizuumi) – di Hinako Ashihara

A cura di Anne

Titolo originale: Tsuki to Mizuumi – (月と湖)

Titolo internazionale: The Moon and the Lake

Autrice: Hinako Ashihara

Genere: mistero, sentimentale

Target: shoujo

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 2007

Casa Editrice giapponese: Shogakukan

Rivista: Betsucomi

Volumi: 1 (concluso)

Titolo in Italia: La luna e il lago

Anno di pubblicazione in Italia: 2009

Casa Editrice italiana: Planet Manga

edizione economica a 4,30 €

Volumi: 1 (concluso)

TRAMA

Volume unico con due racconti:

La luna e il lago: il nonno di Kazuna Ichihara era un famoso romanziere, alla sua morte l’editore ha dato alle stampe un suo racconto inedito intitolato “La luna e il lago” dove lui racconta la passione per la sua amante. La nonna è scossa, perchè non ne sapeva nulla, e così chiede a Kazuna di andare a conoscere questa donna e vedere che tipo è…

Nora di dicembre: Sae è amica di Nacchan, una bambina che ha una madre molto severa che la fa uscire poco e vestire in modo bizzarro. Le due bambine adottano una gatta randagia, che chiamano Nora, e a cui portano sempre da mangiare nel loro “luogo segreto”. Fino a quando…

