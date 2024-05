ANIME HOME VIDEO e CINEMA: MAGGIO 2024

5 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

In questo sito abbiamo deciso di segnalare solo le uscite certe prese direttamente dai siti e dai canali social delle varie case editrici. Ogni volta che ci saranno novità, la lista verrà aggiornata (non tutte le case editrici mettono subito disponibile l’elenco delle uscite del mese).

RASCAL DOES NOT DREAM – DOUBLE FEATURE

Due film d’animazione, “Rascal Does Not Dream of a Sister Venturing Out” e “Rascal Does Not Dream of a Knapsack Kid” – Uscita 20, 21 e 22 maggio – Distribuzione: Crunchyroll.

CAPITAN HARLOCK: L’ARCADIA DELLA MIA GIOVINEZZA

versione rimasterizzata – film d’animazione di Tomoharu Katsumata – Uscita 20, 21 e 22 maggio – Elenco sale – Distribuzione: Nexo Digital.

HAIKYU!! THE DUMPSTER BATTLE

film d’animazione di Susumu Mitsunaka – Uscita 30 maggio 2024 – Distribuzione: Crunchyroll.

DINYT

Mobile Suit Gundam 0080 – Oav 1-6

2 Blu-Ray+2 Dvd

Bleach – Arc 16: The Lost Agent

(Eps. 343-366)

LUCKY RED

La Città Incantata – Steelbook

Steelbook con Blu-ray + DVD

Il Castello Errante Di Howl – Steelbook

Steelbook con Blu-ray + DVD

Principessa Mononoke – Steelbook

Steelbook con Blu-ray + DVD

Nausicaa Della Valle Del Vento – Steelbook

Steelbook Blu-ray + DVD

Porco Rosso – Steelbook

Steelbook Blu-ray + DVD

Il Mio Vicino Totoro – Steelbook

Steelbook Blu-ray + DVD

Si Alza Il Vento – Steelbook

Steelbook Blu-ray + DVD

Ponyo Sulla Scogliera – Steelbook

Steelbook Blu-ray + DVD

Il Castello nel Cielo – Steelbook

Steelbook Blu-ray + DVD

Kiki consegne a domicilio – Steelbook

Steelbook Blu-ray + DVD

YAMATO VIDEO

I Cavalieri Dello Zodiaco – Parte 2

4 Bluray o 6 Dvd

Lady Oscar – Parte 1

3 Bluray o 3 Dvd

ANIME FANTORY

Trigun

4 DVD + Cards + Booklet