MANGA MAGGIO 2024

5 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)



Uscite MANGA (manhwa, manhua, italiani…) MAGGIO 2024

A cura di Marichan.

In questo sito abbiamo deciso di segnalare solo le uscite certe prese direttamente dai siti e dai canali social delle varie case editrici. Ogni volta che ci saranno novità, la lista verrà aggiornata (non tutte le case editrici mettono subito disponibile l’elenco delle uscite del mese). Clicca sul titolo dell’opera per leggerne la scheda su questo sito.

– STARS COMICS –

07 Maggio

A WHITE ROSE IN BLOOM n. 1 – Novità del mese!

€ 6,90

BUNDLE: RECORD OF RAGNAROK N. 19 + RECORD OF RAGNAROK LO STRANO CASO DI JACK LO SQUARTATORE N. 1 – Novità del mese!

Box € 11,90

CLAYMORE NEW EDITION n. 18

€ 5,90

KAIJU GIRL CARAMELISE n. 2

€ 6,50

SHIKIMORI’S NOT JUST A CUTIE n. 6

€ 6,50

SWEET HOME n. 12 – ultimo numero

€ 12,90

THE KING’S BEAST n. 6

€ 5,90

14 Maggio

ADOU n. 7

€ 7,50

DETECTIVE CONAN NEW EDITION n. 47

€ 6,50

DRAGON BALL ULTIMATE EDITION n. 25

€ 15,00

GATE n. 18

€ 6,50

GINKA & GLÜNA n. 3

€ 5,90

INUYASHA WIDE EDITION n. 16

€ 9,95

ONE PIECE NEW EDITION n. 103

€ 5,20

PETSHOP OF HORRORS n. 1 – Novità del mese!

€ 9,00

PURPLE HAZE FEEDBACK – LE BIZZARRE AVVENTURE DI JOJO – ROMANZO – Novità del mese!

€ 18,90

RECORD OF RAGNAROK n. 19

€ 6,50

RECORD OF RAGNAROK – LO STRANO CASO DI JACK LO SQUARTATORE n. 1 – Novità del mese!

€ 6,50

TRILLION GAME n. 6

€ 6,90

WELCOME TO THE BALLROOM n. 9

€ 5,90

WHAT ABOUT TOMORROW – ASHITA WA DOCCHIDA! n. 5

€ 6,90

21 Maggio

FINCHÉ MORTE NON CI SEPARI n. 10

€ 6,50

HAIKYU!! CLUB n. 6

€ 5,20

HERE U ARE n. 4

€ 9,90

KAIJU No. 8 n. 11

€ 5,50

KAITO KID – TREASURED EDITION n. 2

€ 6,50

LEVIATHAN n. 2

€ 7,90

RANKING OF KINGS n. 7

€ 6,90

RUMIC WORLD n. 2

€ 16,00

RUROUNI KENSHIN PERFECT EDITION n. 14

€ 9,00

VITA DA SLIME n. 23

€ 5,90

X6 – CRUCISIX n. 3

€ 6,50

28 Maggio

ARIA THE MASTERPIECE n. 4

€ 19,90

BLUE BOX n. 9

€ 5,90

GACHIAKUTA n. 6

€ 5,20

I CAVALIERI DELLO ZODIACO – SAINT SEIYA FINAL EDITION n. 9

€ 7,90

LA PERSONA CHE MI PIACE NON È UN RAGAZZO n. 1 – Novità del mese!

€ 7,50

MARRIAGETOXIN n. 3

€ 6,50

PETSHOP OF HORRORS n. 2

€ 9,00

RAVE – THE GROOVE ADVENTURE NEW EDITION n. 9

€ 5,90

SE I GATTI SCOMPARISSERO DAL MONDO n. 1 – Novità del mese!

€ 7,50

SHAMAN KING THE SUPER STAR n. 6

€ 6,50

WITCH WATCH n. 7

€ 5,90

– PLANET MANGA (PANINI) –

02 Maggio

Yawara! 6 – nuova edizione

15,00 €

Hikaru No Go Ultimate Deluxe Edition 6

15,00 €

Ristampa:

– Fire Force 12

– Cuore di Menta 2, 3

09 Maggio

Shy 16

5,90 €

Togen Anki: Sangue Maledetto 11

5,20 €

Saint Seiya: I Cavalieri dello Zodiaco – The Lost Canvas 14 – nuova edizione

5,20 €

Sakura, Saku 8

5,20 €

Chainsaw Man 16

5,20 €

Thunder3 – Blind Pack 1 – Novità del mese!

7,50 €

Jinbocho Sisters 1 – Novità del mese!

6,65 €

In Questo Angolo di Mondo – nuova edizione – Novità del mese!

19,90 €

A Scuola di Manga con Shonen Jump – Novità del mese!

Libro 16,00 €

Magic the Gathering: Destroy all Humankind – They Can’t Be Regenerated 1 – Novità del mese!

9,90 €

Make the exorcist fall in love 1 – Ediz. variant – Novità del mese!

7,90€

Shangri-La frontier 14

5,20€

Ristampe:

– Spy x Family 8, 9

– Naruto il Mito 39, 45, 48, 63, 64, 66, 67, 68

– One-Punch Man 20

– I fiori del male 1

– Shangri: La Frontier 1

16 Maggio

The Ichinose Family’s Deadly Sins 1 – Novità del mese!

7,50 €

Sakamoto Days 13

5,20 €

Everything is Fine 2

14,90 €

Ennead 4

15,00€

23 Maggio

Asadora! 8

7,50€

30 Maggio

Berserk deluxe 7

50,00€

– J POP –

08 Maggio

Beyond the Clouds 5 – ultimo numero

€ 6.50

Call of the Night 14

€ 6.50

Insomniacs After School 10

€ 6.90

L’orrore di Dunwich 3 – ultimo numero

€ 7.50

La Via Del Grembiule – Lo Yakuza Casalingo 12

€ 5.90

The War of Greedy Witches 6

€ 6.90

YoRHa: assalto a Pearl Harbor – Una storia di Nier Automata 3

€ 6.90

15 Maggio

Dandadan 12

€ 6.50

Medalist 7

€ 6.90

Mononogatari 9

€ 6.50

Non tormentarmi, Nagatoro! 18

€ 6.00

Rosen Garten Saga 3

€ 7.50

Shota Oni 1 – Novità del mese!

€ 6.90

Skip & Loafer 6

€ 6.50

Takahashi del negozio di biciclette 2

€ 6.90

Tokyo Ghoul Deluxe 6

€ 16.00

22 Maggio

Don’t Call it Mystery 6

€ 6.90

Kingdom 63

€ 6.90

La nave di Teseo 10 – ultimo numero

€ 7.50

Lei e il suo cane da guardia 5

€ 6.50

Smile Down the Runway 20

€ 6.50

Tokyo giorno per giorno Box – Novità del mese!

€ 36.00 JPOP

Zombie 100 n.14

€ 5.90

29 Maggio

Gaku 6

€ 15.00

Hyouka 15

€ 5.90

Il mistero di Ron Kamonohashi 11

€ 6.50

Kakegurui 17

€ 6.90

My Charms Are Wasted 7

€ 6.50

Re:Zero – Starting Life in Another World 7

€ 6.50

Super Lovers 15

€ 6.50

Pokémon. La grande avventura Vol. 24-26

34,50€

– MAGIC PRESS –

Skip Beat! 38

6,90€

La mia maledetta vampira 4

€ 7.50

Insieme per sempre 2

€ 6.90

L’epica ascesa del domatore fuorilegge e della sua donna gatto 3

€ 7.90

Joshi Luck! Girls Lacrosse Club – Due anni dopo 2

€ 12.00

Le due facce di Tamon 2

€ 6.90

The Crimson Spell 1 – Novità del mese!

€ 7.50

The Eminence in Shadow: Shadow Side Story 2

€ 7.50

Insieme per sempre 2

€ 6.90

– FLASHBOOK –

My Roommate Is A Cat 10

5,90€

Un Tocco Di Blu 04

6,50€

Chicken Or Beef 01 – Novità del mese!

6,50€

– GOEN –

(uscite non comunicate)

– DYNIT –

Storie di animali estinti – Scomparsi dalla Terra per sempre – Novità del mese!

€ 16.90

After God 3

€ 12.90

Darwin’s Incident 5

€ 12.90

PPPPP 7

€ 9.90

Red Cat Ramen 1 – Novità del mese!

€ 12.90 Variant € 14.90

Runaway Girl 3

€ 12.90

Shrink – Dr. Yowai medico psichiatra 7

€ 12.90

Weapons & Warriors 3 – ultimo numero

€ 12.90

G.T.O. – Shonan Junai Gumi Black Edition 5

€ 12.90

Nippon Sangoku – I tre regni del Giappone 1 – Novità del mese!

€ 12.90

Odd Taxi 1 – Novità del mese!

€ 12.90

– HIKARI –

Gannibal – Collection Box – Novità del mese!

serie completa € 91.00

– TOSHOKAN –

La monella Chie 4

€ 8.90

The Corner Store 1 – Novità del mese!

€ 9.90

Vino di zucca 7

€ 8.90

Black & White 1 – Novità del mese!

€ 8.90

Great Trailers 2

€ 8.90

La strada dei fiori – Novità del mese!

€ 12.90

Sono un gatto, anzi un cane – Novità del mese!

€ 8.90

The Zeros 1 – Novità del mese!

€ 12.90

– IN YOUR FACE COMIX –

Esther – Novità del mese!

Variant € 19.00

Il labirinto dei rasoi – Novità del mese!

Variant € 19.00

Il villaggio dei maiali – Novità del mese!

Variant € 19.00

– 001 EDIZIONI –

Pumpkin Night 3

€ 7.50

Dementia 21

€ 22.00

Distrutta dal tuo amore… 1 – Novità del mese!

€ 7.50

– RENOIR COMICS –

Cos’è che non va con la segretaria Kim? 3

€ 14.90

Il druido di Seoul Station 3

€ 14.90

Saiyuki – Collector Set – Novità del mese!

€ 42.00

Get Schooled 1 – Novità del mese!

€ 14.90

– SALDAPRESS –

Kuma Kuma Kuma Bear 5

€ 7.50

Se la mia idol preferita arrivasse al Budokan, morirei 3

€ 7.50

– JUNDO –

Lost in the cloud 2

9,99€

Checkmate. Capture my heart! 4

9,99€

Salad days 4

9,99€

– DOKUSHO EDIZIONI –

Mushoku Tensei Vol. 1 – Novità del mese!

romanzo