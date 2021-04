fumetto – BEYOND THE CLOUDS – di Nicke

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo: Beyond the Clouds – La Fillette tombée du ciel

Autore: Nicke

Genere: avventura, fantasy, steampunk

Rating: adatto a tutti

Paese: Francia

Anno di pubblicazione: 2018 – in corso

Casa Editrice francese: Ki-oon

Volumi: 3 (in corso)

Titolo in Italia: Beyond the Clouds

Anno di pubblicazione in Italia:

Casa Editrice italiana: annunciato dalla J-Pop

Traduzione:

Volumi:

TRAMA

Theo è un giovane orfano che lavora come meccanico nell’officina Chikuwa. Da bambino trascorreva lunghe ore a sognare avventure, immerso in libri che parlavano di tesori, creature fantastiche, eroi e viaggiatori. Ma il suo presente nella Città Gialla, perennemente avvolta dal fumo emesso dalle fabbriche, è poco fiabesco, dato che l’inquinamento è tale che Theo non ha mai visto il cielo sgombro e le stelle.

Un giorno trova una bambina svenuta, ferita e con un’ala sola, e decide di soccorrerla. La piccola ha perso la memoria, ma sarà mica caduta dal cielo?

