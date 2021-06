fumetto – ACE OF HEARTS – di Shiru Midoriiro

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di Byron

SCHEDA

Titolo: Ace of Hearts

Autore: Shiru Midoriiro

Genere: fumetto – mistero, soprannaturale

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Paese: Italia

Anno di pubblicazione: 2021 – in corso

Casa Editrice: Shockdom

Volumi: 1 – in corso

Informazioni utili: il manga a distanza a meno di un mese dalla pubblicazione in Italia, è ufficialmente diventato un euromanga con la pubblicazione in Francia

TRAMA

I “sindromati’, individui nascosti agli occhi della società, per la loro inconsueta caratteristica. Lian e Noha ne sono degli esempi. I due trovano rifugio al collegio di Old Mess…

IMMAGINI clicca per ingrandire

RECENSIONI