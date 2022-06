fumetto – ENFANT DES ABYSSES – di Eruthoth

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo: Enfant des Abysses

Autore: Eruthoth

Genere: fantasy, avventura, mitico

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Paese: Francia

Anno di pubblicazione: 2022 – in corso

Casa Editrice: Éditions H2T

Volumi: 1 (in corso)

In Italia inedito

TRAMA

Come ogni anno, gli abitanti di Enda compiono un rito sacrificale per ottenere la benedizione degli dei, contro i pericoli che minacciano l’incolumità degli uomini. Kinéké, una giovane orfana cresciuta con il fratellino, viene offerta al santuario dei Priost, gli esseri onnipotenti venerati dagli umani, per dare la sua vita in cambio della protezione del suo popolo, nonostante la sua giovane età. Ma Vora, una delle divinità, strappa Kinéké dalle grinfie del suo destino.

