fumetto – GOOD BAD NEIGHBOURS – di Manon Konrad, Minho

Scheda a cura di Byron.

SCHEDA

Titolo: Good Bad Neighbours

Autore: Manon Konrad

Disegni: Minho

Genere: fantasy, mistero

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Paese: Italia

Anno di pubblicazione: 2019

Casa Editrice: Tora Edizioni – Prismatics

Volumi: 1 (in corso)

TRAMA

Kinsdale, questo è il nome della città immersa nell’inoltrato verde di New York. Tanto tempo fa qui è stato portato qualcosa di mistico e pericoloso, per questo è stata nominata “città delle fate”, e non a caso accadono cose bizzarre. Arriva il primo brutto presagio, uno stormo di uccelli neri, e sembra che solo Ailey abbia capito cosa stia per accadere.

