fumetto – REFRAIN – di Federica Vendola

Scheda a cura di Byron.

SCHEDA

Titolo: Refrain

Autore: Federica Vendola

Genere: mistero, horror

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Paese: Italia

Anno di pubblicazione: 2021 – in corso

Casa Editrice: Tora Edizioni – Prismatics

Volumi: 1 (in corso) – previsti 5 volumi

TRAMA

Lo psicologo Edward Baker ha perso la memoria, e da allora è in perenne stato di alienazione. La sua storia non inizia e finisce qui. Sta per ricevere una lettera, che cambierà la sua vita per sempre.

