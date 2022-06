fumetto – LUMINYS QUEST – di Mr Tan, Federica Di Meo

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo: Luminys Quest – The Lapins Crétins

Autore: Mr Tan

Illustratore: Federica Di Meo

Genere: fantasy

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Paese: Francia

Anno di pubblicazione: 2022 – in corso

Casa Editrice: Glénat Manga

Volumi: 1 (in corso)

In Italia: inedito

TRAMA

Luminys, un mondo in cui la magia e i suoi miracoli sono alla portata di tutti. Ma mentre il potente stregone Carnage cerca di impadronirsi della fonte di tutto quel potere, una misteriosa profezia viene messa in moto, e provoca l’arrivo dei Rabbids!

