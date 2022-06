fumetto – LEGEND OF AVALON – di Salvatore Pascarella

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di Byron.

SCHEDA

Titolo: Legend of Avalon

Autore: Salvatore Pascarella

Genere: science fantasy

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Paese: Italia

Anno di pubblicazione: 2015 – in corso?

Casa Editrice: Mangasenpai

Volumi: 1 (in corso?)

TRAMA

Questo non è il ciclo arturiano a cui siamo abituati. Sì, c’è sempre il nostro Artù con la spada presa dalla roccia, ma estrarla ha attirato diversi pericoli ad Avalon, e l’unico modo per risolvere tutto è riportare l’arma indietro. Inizia l’operazione, per rapire re Artù.

IMMAGINI clicca per ingrandire

LINK inerenti alla serie

Altre opere di Salvatore “Nives” Pascarella presenti sul sito:

RECENSIONI