fumetto – FLARE LEVIUM – di Salvatore Nives

Scheda a cura di Byron

SCHEDA

Titolo: Flare Levium

Autore: Salvatore Nives

Genere: avventura, fantasy

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Paese: Francia

Anno di pubblicazione: 2021 – in corso

Casa Editrice: Éditions H2T

Volumi: 3 (in corso – previsti 5)

In Italia: inedito

TRAMA

Levium. La capitale dell’Impero riapre le sue porte all’intera popolazione dell’Isola-Continente, dopo essere stata per secoli chiusa al mondo esterno. L’obiettivo dell’imperatore Aranto è accogliere artigiani, ingegneri, contadini e guerrieri per partecipare al grandioso progetto “Isola Divina”, un’operazione di riconquista dei territori caduti nelle mani dei Ribelli.

In uno dei tanti carri diretti a Levium si trova Fen Riava, un chierico di origine sconosciuta che giunge nella capitale per partecipare al progetto “Isola Divina”

Informazioni utili: Flare Zero sarebbe il prequel di quest’opera.

