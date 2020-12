fumetto – FLARE ZERO – di Salvatore Nives

Vota! [Totale: 1 Media: 4 ] Devi fare il login per votare

Scheda a cura di Byron

SCHEDA

Titolo: Flare Zero

Autore: Salvatore Nives (Salvatore Pascarella)

Genere: avventura, fantasy

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Paese: Francia

Anno di pubblicazione: 2017

Casa Editrice: Éditions H2T

Volumi: 2 (concluso)

Titolo in Italia: Flare Zero

Anno di pubblicazione: 2020

Casa editrice italiana: Kasaobake (Shockdom)

Volumi: 1 (in corso)

TRAMA

L’unico desiderio di Alexander è di ritornare a Ferrha, il suo paese natale. Tutto si è complicato ai suoi 5 anni, quando lo colpì “la malattia”, da allora qualunque organismo vivente entri in contatto con lui rischia di venire contagiato e venire “danneggiato”.

