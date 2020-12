fumetto – MECKAZ – di Nicolas David

Vota! [Totale: 1 Media: 4 ] Devi fare il login per votare

Scheda a cura di Byron

SCHEDA

Titolo: MeckaZ

Autore: Nicolas David

Genere: azione, mecha, sportivo

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Paese: Francia

Anno di pubblicazione: 2016

Casa Editrice: Olydri

Volumi: 3 (concluso)

Titolo in Italia: MeckaZ

Anno di pubblicazione: 2019

Casa editrice italiana: Mangasenpai

Volumi: 3 (concluso)

disponibile anche in Cofanetto con la serie completa

TRAMA

Tako, un giovane con un debole per le ragazze e la robotica. In questo mondo il tema mecha è tanto, in che è possibile coltivare questa passione come materia scolastica, infatti…

IMMAGINI clicca per ingrandire

RECENSIONI