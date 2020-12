fumetto – INNERMOST – di Redjet

Vota! [Totale: 1 Media: 4 ] Devi fare il login per votare

SCHEDA

Titolo: Innermost

Autore: Redjet (Giovanni Zaccaria)

Genere: azione, sci-fi

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Paese: Francia

Anno di pubblicazione: 2019 – in corso

Casa Editrice: H2T

Volumi: 3 (in corso)

Titolo in Italia: Innermost

Anno di pubblicazione: 2020 – in corso

Casa editrice italiana: Kasaobake (Shockdom)

Volumi: 1 (in corso)

TRAMA

1972, 2062 e 2075, tre date, stessa minaccia, i GALAGs. Essi sono una minaccia aliena. Tra società e freelancer anti-galags, nella città di Turel fanno conoscenza la studentessa Eris e Devil il cacciatore di Galags.

Informazioni utili: L’autore dell’opera è italiano.

IMMAGINI clicca per ingrandire

RECENSIONI