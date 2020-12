fumetto – DEEP SCAR – di Rossella Sergi

Vota! [Totale: 1 Media: 4 ] Devi fare il login per votare

Scheda a cura di Byron

SCHEDA

Titolo: Deep scar

Autore: Rossella Sergi

Genere: drammatico, psicologico, sentimentale

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Paese: Francia

Anno di pubblicazione: 2017 – 2020

Casa Editrice: Éditions H2T

Volumi: 4 (concluso)

Titolo in Italia: Deep scar

Anno di pubblicazione: 2018 – in corso

Casa editrice italiana: Kasaobake (Shockdom)

Volumi: 2 (in corso)

TRAMA

Torino: Sofia è una matricola dell’università, la cui vita cambia radicalmente con l’incontro del suo nuovo gruppo di amici; e in particolare con Lorenzo, il quale sembra nascondere un segreto.

IMMAGINI clicca per ingrandire

LINK inerenti alla serie

Altre opere di Rossella Sergi presenti sul sito:

Impossibile amarsi fumetto

RECENSIONI