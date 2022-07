fumetto – IS IT LOVE? Blue Swan Hospital – di Rossella Sergi

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

Titolo: Is It Love? – Blue Swan Hospital

Autore: Rossella Sergi

Genere: sentimentale, slice of life

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Paese: Francia

Anno di pubblicazione: 2016 – in corso

Casa Editrice: Éditions H2T

Tratto: dal videogioco/app per cellulari “Is It Love? – Blue Swan Hospital”

Volumi: 2 (in corso) – previsti 3 volumi

In Italia: inedito

TRAMA

Judy Collins è una giovane studentessa di medicina che sogna di diventare un grande chirurgo. A 26 anni si trasferisce a Los Angeles per svolgere il suo tirocinio presso il prestigioso Blue Swan Hospital.

Mentre si trasferisce dalla sua coinquilina con i suoi amici Nick e Allie, anche loro stagisti, Judy incontra Noah, un giovane affascinante che… insomma, la vita quotidiana di una stagista al Blue Swan non è facile, soprattutto quando è circondata da medici tanto attraenti quanto talentuosi, tra cui il famoso Noah Wade.

