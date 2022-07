fumetto – WANDERING SOULS – di Zelihan

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo: Wandering Souls

Autore: Zelihan

Genere: avventura

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Paese: Francia

Anno di pubblicazione: 2020

Casa Editrice: Éditions H2T

Volumi: 2 (concluso)

In Italia: inedito

TRAMA

Ayten è una giovane orfana, che vive in un villaggio di cacciatori nel cuore delle montagne. A causa della sua capacità di comunicare con i resti degli animali, conduce una vita isolata dagli altri membri della sua tribù. Ma mentre cade verso la morte dalla cima di una scogliera, Ayten si rigenera sotto gli occhi degli abitanti del villaggio che, terrorizzati, decidono di bandirla.

Per l’esiliata questo giorno segnerà l’inizio di uno straordinario viaggio attraverso le terre degli dei dimenticati, gli Shagai. Ed è in un tempio abbandonato che Ayten avrà un incontro inaspettato che cambierà la sua vita per sempre.

