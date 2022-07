fumetto – BRIGATE D’OUTRE TOMBE – di Tetsuya Machida

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di Byron

SCHEDA

Titolo: Brigade d’outre-tombe

Autore: Tetsuya Machida

Genere: psicologico, soprannaturale

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Paese: Francia

Anno di pubblicazione: 2021

Casa Editrice: Éditions H2T

Volumi: 3 (concluso)

In Italia: inedito

TRAMA

Adam è un giovane studente universitario, che vive in una piccola città alla periferia di Tokyo. Sin dalla sua quasi morte in un terribile incidente d’auto, Adam è stato in grado di sentire e vedere gli spiriti erranti. Insieme ai suoi amici Tiger, Data e Big-Daddy, formano la “Beyond the Grave Brigade”, un gruppo segreto la cui missione è aiutare i fantasmi a raggiungere l’aldilà, liberandoli dal legame che li lega a relazionarsi con il nostro mondo! Ma l’arrivo della popolarissima Rei, studentessa dotata di grandi poteri psichici, sconvolgerà la vita quotidiana del quartetto.

IMMAGINI clicca per ingrandire

RECENSIONI