fumetto – TSUGUMI PROJECT – di Ippatu

SCHEDA

Titolo: Tsugumi Project

Autore: Ippatu

Genere: azione, avventura, mistero, soprannaturale

Rating: consigliato ad un pubblico adulto

Paese: Francia

Anno di pubblicazione: 2019 – in corso

Casa Editrice francese: Ki-oon

Volumi: 3 (in corso)

Titolo in Italia: Tsugumi Project

Anno di pubblicazione in Italia:

Casa Editrice italiana: annunciato dalla J-Pop

Traduzione:

Volumi:

TRAMA

In un cupo futuro il Giappone è in rovina a causa di un massiccio attacco atomico, e le città sono deserte e invase dalla vegetazione. Un soldato francese, Leon, viene a forza catapultato in questo inferno, in cerca dell’arma “Tsugumi Project”.

Trovatosi solo in una Tokyo distrutta, Leon scopre presto che la ex metropoli e tutt’altro che inabitata…

