fumetto – SKILLEDFAST – di Hachin

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di Byron

SCHEDA

Titolo: SkilledFast

Autore: Hachin

Genere: azione, fantascientifico, poliziesco

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Paese: Francia

Anno di pubblicazione: 2021

Casa Editrice: Éditions H2T

Volumi: 3 (concluso)

In Italia: inedito

TRAMA

Nel 2097 gli esseri umani si sono potenziati usando “SkilledFast”: un impianto situato nel collo per apprendere nuove abilità, e migliorando notevolmente le proprie capacità.

Il comandante della polizia di Central City, Eva Steins, indaga su una serie di omicidi le cui vittime vengono derubate dei loro SkilledFast. Fermata nelle sue indagini, Eva riceve l’aiuto provvidenziale di Roman Kirkegaard, un ex poliziotto convertito in investigatore privato, lui stesso sulle tracce di questo strano serial killer, per ragioni chiaramente più personali.

IMMAGINI clicca per ingrandire

RECENSIONI