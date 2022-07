fumetto – EUTERPE – di Art-of-K

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo: Euterpe

Autore: Art-of-K

Genere: romantico, musicale

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Paese: Francia

Anno di pubblicazione: 2018

Casa Editrice: Éditions H2T

Volumi: 2 (concluso)

In Italia inedito

TRAMA

Alla morte del Maestro suo nipote Jon, giovane geniale pianista, torna nella casa di famiglia per allontanarsi per un po’ dal mondo dello spettacolo. Ma appena arriva incontra Kal, una giovane donna che afferma di essere l’ultima studentessa del nonno scomparso. Tra incomprensione e competizione, è subito guerra tra queste due personalità! Ma l’amore che hanno per la musica e per il Maestro li accomuna loro malgrado.

Poi arriva Anna, la manager di Jon, che sembra determinata a sfruttare la situazione per rilanciare la carriera del suo protetto…

