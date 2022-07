fumetto – BLOODLINE SYMPHONY – di Noelia Sequeida, Pablo Rey

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo: Bloodline Symphony

Autore: Noelia Sequeida, Pablo Rey

Genere: horror, soprannaturale

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Paese: Francia

Anno di pubblicazione: 2019

Casa Editrice: Éditions H2T

Volumi: 2 (concluso)

In Italia: inedito

TRAMA

Amelia, 16 anni, vive lontana dalla sua famiglia. È una ragazza timida, regolarmente presa di mira dalle altre ragazze dell’istituto dove studia. Appena può, Amelia si rifugia in un’antichissima biblioteca, dove trascorre i suoi pomeriggi a leggere per dimenticare le prepotenze.

Un giorno Amelia nota una stanza appartata che suscita la sua curiosità. Dapprima riluttante a farla entrare, il bibliotecario finisce per cedere grazie ad Apnea, una giovane che già di norma va lì. Arriva il calar della notte. Amelia vi scopre strani libri che trattano di arti occulte, menzionando un misterioso talismano… identico al medaglione che porta fin dall’infanzia.

