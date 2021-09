fumetto – WHISPERING BLUE – di Chasm (Michel Decomain, Marika Herzog)

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo: Whispering Blue

Autori: Chasm, che è lo pseudonimo di Michel Decomain e Marika Herzog

Genere: shounen ai, sentimentale, slice of life

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Paese: Germania

Anno di pubblicazione: 2018

Casa Editrice: Egmont

Volumi: 1 (concluso)

Titolo in Italia: Whispering Blue

Anno di pubblicazione in Italia: 2018

Casa Editrice italiana: Manga Senpai

edizione con sovracopertina a 6,90 €

Traduzione: Progetto Idea

Volumi: 1 (concluso) – disponibile anche la copertina variant

TRAMA

Adrian deve svolgere un periodo di lavori socialmente utili presso la Seal Station, una struttura dedicata al salvataggio e alla cura dei mammiferi acquatici.

Inizialmente di cattivo umore, anche per via di alcuni problemi, pian piano questo nuovo lavoro lo aiuterò a far chiarezza sulla sua vita.

