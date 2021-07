fumetto – ALPHA 2 – di Kamoi, Kamineo

0 0 Voti Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo: Alpha 2

Autrici: storia: Kamoi, disegni: Kamineo

Genere: manga europeo – yaoi, fantasy, sentimentale

Rating: adatto ad un pubblico adulto

Paese: Germania

Anno di pubblicazione: 2014

Casa Editrice tedesca: Carlsen

Volumi: 1 (concluso)

Titolo in Italia: Alpha 2

Anno di pubblicazione in Italia: 2021

Casa Editrice italiana: Manga Senpai

edizione con sovracopertina, a 6,90 euro

Traduzione: Progetto Idea

Volumi: 1 (concluso)

TRAMA

Clive è un lupo mannaro, inoltre è un alpha, perciò l’istinto lo porta a combattere per la supremazia del territorio. Ma desideroso di fare una vita tranquilla, evita più che può gli altri della sua specie e di fare parte di un branco.

Una notte, in un bosco, conosce Quinn. Nonostante sia un alpha come lui, il suo primo pensiero non è tanto di sfidarlo…

