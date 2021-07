fumetto – ARKADIAN OIKOS – di AlexViva

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo: Arkadian Oikos

Autrice: AlexViva

Genere: manga italiano – avventura, azione, fantasy, sentimentale

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Paese: Italia

Anno di pubblicazione: 2021 – in corso

Casa Editrice: Shockdom

Rivista: pubblicato in puntate sulla rivista “Manga Vibe”

Capitoli: 3 (in corso)

TRAMA

Lea è una ragazza di 19 anni terrorizzata dal mondo che non sente suo, e che vive chiusa in casa dalla terza media.

Una notte viene attaccata da un mostro alato, e si salva grazie ad un guerriero che le svela poi la verità: non sente sua la Terra perchè in effetti non è dove dovrebbe stare. Lei, e la sua anima, vengono da un altro mondo: Arkadian.

