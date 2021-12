4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di Byron

SCHEDA

Titolo: So far so West

Autore: Luciano Damiano

Genere: fantasy, western, soprannaturale

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Paese: Italia

Anno di pubblicazione: 2019 – in corso

Casa Editrice: Shockdom

Volumi: 2 (in corso)

TRAMA

Un selvaggio West sovrannaturale con cowboy dai grandi poteri; e tutti sono alla ricerca di in misterioso artefatto.

