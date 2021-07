fumetto – SHINGAN – di Ivana Murianni, Rossella Gentile

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di Marichan

SCHEDA

Titolo: Shingan

Autrici: Ivana Murianni (storia) e Rossella Gentile (disegni)

Genere: manga italiano – avventura, azione, fantasy

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Paese: Italia

Anno di pubblicazione: 2021 – in corso

Casa Editrice: Shockdom

Rivista: pubblicato in puntate sulla rivista “Manga Vibe”

Capitoli: 3 (in corso)

TRAMA

Nick è un guerriero dagli occhi speciali che vive da solo in un bosco, frequentando il meno possibile il vicino villaggio. Ma proprio lì un giorno arriva un’entità oscura, Insania, che infetta alcuni dei suoi abitanti.

Intanto Iris, in fuga dalle guardie, incrocia proprio Nick; lei è una ragazza speciale, perchè ha uno “shingan”…

