fumetto – ZARA X 2 – di Talita

Scheda a cura di Marichan

SCHEDA

Titolo: Zara X2

Autrice: Talita

Genere: manga italiano – avventura, drammatico, horror

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Paese: Italia

Anno di pubblicazione: 2021 – in corso

Casa Editrice: Shockdom

Rivista: pubblicato in puntate sulla rivista “Manga Vibe”

Capitoli: 3 (in corso)

TRAMA

Mentre Luca Parisi era in Francia per studiare, scoppiò in Italia una tremenda pandemia che trasformò le persone in zombie. In poco tempo tutta la penisola venne invasa, così i paesi confinanti eressero alti muri per difendersi. Luca rimase bloccato all’estero, senza sapere cosa ne era stato della sua famiglia.

Anni dopo, l’Italia è ora “Zara X” una zona sigillata dove non si può entrare, e nessuno sa cosa succeda al suo interno. Ma Luca ora è un giornalista, e ha il permesso di fare un reportage…

