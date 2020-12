fumetto – IMPOSSIBILE AMARSI – di Rossella Sergi

Vota! [Totale: 1 Media: 4 ] Devi fare il login per votare

Scheda a cura di Byron

SCHEDA

Titolo: Impossibile Amarsi

Autore: Rossella Sergi

Genere: scolastico, sentimentale

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Paese: Francia

Anno di pubblicazione: 2016 – in corso

Casa Editrice: Éditions H2T

Volumi: 2 (in corso)

Titolo in Italia: Impossibile Amarsi

Anno di pubblicazione: 2017 – in corso

Casa editrice italiana: Kasaobake (Shockdom)

Volumi: 2 (in corso)

TRAMA

L’universitaria Ada non poteva immaginare che avrebbe rincontrato proprio lui in quelle vesti, l’ultima cosa che avrebbe voluto è che il suo diverbio con un ragazzo sconosciuto, si sarebbe complicato così…

RECENSIONI