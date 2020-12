fumetto – ASHEN MEMORIES – di Elena Toma

Vota! [Totale: 1 Media: 4 ] Devi fare il login per votare

Scheda a cura di Byron

SCHEDA

Titolo: Ashen Memories

Autore: Elena Toma

Genere: avventura, fantascienza, sentimentale

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Paese: Francia

(anche se l’autrice è italiana, la prima pubblicazione è francese)

Anno di pubblicazione: 2016 – in corso

Casa Editrice: Éditions H2T

Volumi: 2 (in corso)

In Italia: inedito

TRAMA

Elharm, pianeta minerario al confine col regno di Vaxan, lì vivono Néala e Cédric. I due amici vivono le loro giornate in pace, fino a quando la ragazza con i suoi problemi di memoria a breve termine, non va a visitare la sua vecchia casa in rovina, senza immaginare i problemi che avrebbe portato con l’esercito reale galattico.

Tutto cominciò nel laboratorio del padre di lei…

