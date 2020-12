fumetto – BUTTERFLY IN THE AIR – di Kermes, Li Ming, Pocket Chocolate

Vota! [Totale: 1 Media: 3 ] Devi fare il login per votare

Scheda a cura di Byron

SCHEDA

Titolo: Butterfly in the air

Autore: Storia di Kermes, Disegni di Li Ming e Pocket Chocolate

Genere: drammatico, sentimentale

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Paese: Francia

Anno di pubblicazione: 2016

Casa Editrice: Xiao Pan

Volumi: 4 (concluso)

fumetto interamente a colori

Titolo in Italia: Butterfly in the air

Anno di pubblicazione: 2017

Casa editrice italiana: Free Books

Volumi: 4 (concluso)

TRAMA

Dalle stelle alle stalle: questo succede a Xiaoyi, quando dalla vita di lusso tutto scompare con la malattia che colpisce la madre. Per il bene del genitore, la ragazza ha dovuto vendere casa e lavorare per il direttore dell’ospedale in cui è in cura la madre.

Sembra inoltre esserci un legame tra il direttore è la stessa Xiaoyin, una farfalla…

IMMAGINI clicca per ingrandire

RECENSIONI