fumetto – CITY HALL – di Rémi Guérin, Guillaume Lapeyre

SCHEDA

Titolo: City Hall

Autore: Storia di Rémi Guérin, Disegni di Guillaume Lapeyre

Genere: azione, sovrannaturale

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Paese: Francia

Anno di pubblicazione: 2012

Casa Editrice: Ankama Editions

Volumi: 7 (concluso)

Titolo in Italia: City Hall

Anno di pubblicazione: 2017 – in corso

Casa editrice italiana: Mangasenpai

Volumi: 5 (in corso)

TRAMA

City Hall: un mondo in cui quello che scrivi prende vita, e purtroppo questo potere è capitato nelle mani dell’ultima persona che avrebbe dovuto averlo: Black Fowl. La polizia di City Hall decide quindi di chiedere aiuto ai maestri del campo, Jules Verne e Arthur Conan Doyle.

Informazioni utili: alcuni dei personaggi sono basati su figure realmente esistite.

