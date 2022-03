fumetto – VIEW – di Sissi Procura, Marta Bertolotti

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di Sophitia.

SCHEDA

Titolo: View

Autore: Sissi Procura e Marta Bertolotti

Genere: boy’s love – sentimentale, slice of life

Rating:consigliato ad un pubblico maturo

Paese: Italia

Anno di pubblicazione: 2021 – in corso

Casa Editrice italiana: MangaSenpai

edizione con sovracopertina, a € 6,90 (disponibile anche in edizione variant)

Volumi: 1 (in corso) – previsti 3

TRAMA

Kentaro e Minoru sono due ventenni, vicini di casa e amici da sempre.

Il primo frequenta un’accademia di moda e sogna di diventare stilista, ma ha anche un bel caratterino. Minoru è invece più gentile e tranquillo, frequenta l’università, ma ha difficoltà ad avere una relazione stabile.

Ma una sera, le cose tra i due cominciano a cambiare.

IMMAGINI clicca per ingrandire

RECENSIONI