fumetto – BLINDING LIGHT – di Kylen

Scheda a cura di Sophitia.

SCHEDA

Titolo: Blinding light

Autrice: Kylen

Genere: shounen-ai (yaoi) – musica, sentimentale

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Paese: Italia

Anno di pubblicazione: 2022 – in corso

Casa Editrice: Manga Senpai

edizione con sovracopertina a € 7,90

Volumi: 1 (in corso) – previsti 2 (il 2 volume uscirà a maggio 2023)

TRAMA

Eugene vive nello stesso edificio in cui ha sede la ditta in cui lavora, l’etichetta Echo Voice, che però è in difficoltà.

Per risollevarsi il suo direttore gli chiede di occuparsi di un violinista famoso sul web, Feargus, che vorrebbe mettere sotto contratto. I due finiscono anche per coabitare.

Ma per Eugene, che soffre di sociofobia, il musicista è una luce troppo brillante da sopportare. Come finiranno i rapporti tra i due?

