fumetto – L TIERS – di Walter Baiamonte

Scheda a cura di Byron.

SCHEDA

Titolo: L Tiers

Autore: Walter Baiamonte

Genere: azione

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Paese: Italia

Anno di pubblicazione: 2015 – in corso

Casa Editrice: Shockdom

Volumi: 1 (in corso) – Anche in versione ebook

TRAMA

Gotumachi 4 Alpha, la competizione del secolo. Cinque ragazzi affrontano la scalata verso la top 8, anche se annualmente si scontrano migliaia di partecipanti da tutto il mondo.

