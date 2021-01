fumetto – TO LIVE OR NOT – di Federico Freschi

Vota! [Totale: 1 Media: 4 ] Devi fare il login per votare

Scheda a cura di Byron

SCHEDA

Titolo: To Live or Not

Autore: storia e disegni di Federico Freschi

Genere: azione, slice of life

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Paese: Italia

Anno di pubblicazione: 2021

Casa Editrice: Mangasenpai

Volumi: 1 (in corso)

TRAMA

Livorno, 2017. Il fenomeno delle bande giovanili ha trasformato la città portuale toscana in un campo di battaglia. Soltanto Leonardo può salvare Livorno dal disordine!

IMMAGINI clicca per ingrandire

RECENSIONI