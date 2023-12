fumetto – LA VIPERA E LA FARFALLA – di Greta Bienati, Giuliano Tosi

5 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di Greta.

SCHEDA

Titolo: La vipera e la farfalla

Autori: Greta Bienati e Giuliano Tosi

Genere: seinen, storico, drammatico, sentimentale

Rating: adatto a tutti

Paese: Italia

Anno di pubblicazione: 2017

Pubblicazione: disponibile sul sito https://theviperandthebutterfly.blogspot.com/

Disponibile in italiano, inglese, francese.

TRAMA

Estate 1917. Mentre sul fronte orientale infuria la Prima Guerra Mondiale, il disegnatore botanico Martino Bonnet segue sui sentieri della Val Grande la sua affascinante e misteriosa guida, Cristina Mellerio, detta la Tedesca. La donna non è una montanara come le altre: porta le scarpe e conosce il latino. Ma si dice anche che sia in grado di comandare le vipere. Di certo, è la moglie del Diavolo, come tutti chiamano il Tromlin.

Nella valle, che forse è il paradiso o forse l’inferno, si muovono angeli e demoni, streghe e sfrosini. Fino a quando, con la rotta di Caporetto, la Storia farà irruzione nel mondo senza tempo delle vipere e delle farfalle.

