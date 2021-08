fumetto – DAN: NOT A SERIOUS STORY – di Biagio Panzani

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo: DAN: NOT A SERIOUS STORY

Autore: Biagio Panzani

Genere: fantascienza

Rating: adatto a tutti

Paese: Italia

Anno di pubblicazione: 2020

Casa Editrice: Reika Manga (EF edizioni)

Volumi: 1 (concluso). Disponibile anche in versione Kindle.

TRAMA

Due viaggiatori spaziali bloccati su un pianeta sconosciuto. Per riparare il motore, dovranno catturare un animale molto raro, questo è l’unico modo per ottenere la ricompensa in denaro necessaria.

