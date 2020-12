fumetto – SWORD PRINCESS AMALTEA – di Natalia Batista

Vota! [Totale: 1 Media: 4 ] Devi fare il login per votare

Scheda a cura di Byron

SCHEDA

Titolo: Sword Princess Amaltea

Autore: Natalia Batista

Genere: azione, fantasy, sentimentale

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Paese: Svezia

Anno di pubblicazione: 2013

Casa Editrice: Nosebleed Studio

Volumi: 3 (concluso)

Titolo in Italia: Sword Princess Amaltea

Anno di pubblicazione: 2017

Casa editrice italiana: Kasaobake (Shockdom)

Volumi: 3 (concluso)

TRAMA

Un mondo in cui le donne sono il sesso forte? Questo è il matriarcato, sotto il governo della famiglia di Amaltea, secondogenita senza alcun diritto di successione al trono. Per poter governare, ad Amaltea tocca trarre in salvo un principe segregato, non che lei abbia mai affermato di voler partire all’avventura… o di sposarsi… o di governare in generale.

Informazioni utili: dall’opera originale è stata tratta una visual novel.

IMMAGINI clicca per ingrandire

RECENSIONI